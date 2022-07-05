Киев и Чернигов соединили временной переправой через Десну: кому разрешен проезд

Киев и Чернигов будет соединять переправа через Десну/Фото: коллаж: "Сегодня"

На трассе Киев-Чернигов открыли понтонную переправу через реку Десна. Временный мост рассчитан на транспорт весом до 10 тонн. Этот маршрут позволит разгрузить существующие транспортные коридоры между двумя населенными пунктами.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

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Переправа будет работать с 5:00 до 21:00. Примерно раз в неделю проезд будет закрываться на регламентные работы. Для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств сообщение Чернигов-Киев по-прежнему будет осуществляться по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов.

Как отметили в Укравтодоре, в связи с разрушением двух больших мостов через реку Десна возле Чернигова длительное время прямое кратчайшее сообщение с Киевом было разорвано. Первый мост на объездной Чернигова был взорван в конце февраля для сдерживания наступления оккупационных войск. Второй мост на подъезде к Чернигову в конце марта был разрушен в результате вражеской авиабомбардировки.

Молния попала в Мост жизни через реку Ирпень

В селе Демидов Киевской области из-за удара молнии был поврежден мост через реку Ирпень. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель громады Владимир Пидкурганный.

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"В связи с повреждением мостового переезда в с. Демидов движение транспорта временно невозможно. Сейчас решаем вопрос проезда через Козаровичи", — написал он.

В соцсетях местные жители сообщали, что причиной повреждения стала молния, которая попала в мост.

Киевская областная государственная администрация сообщила, что по предварительной информации, один человек погиб, а двое ранены. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

"На месте работают спасатели и экстренные службы. Проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента. В настоящее время движение транспорта через мост временно ограничено", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты разрушили мост в Северодонецк. Также мы писали, что под Харьковом оккупанты взорвали три автомобильных моста.