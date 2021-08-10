Київські загарбачі: Прохнич оскаржить арешт, "мінер" моста і "підривник" банку лікують психіку

На цьому тижні Володимир Прохнич (ветеран, який погрожував підірвати гранату в Кабміні) оскаржить свій арешт. Про це "Сегодня" повідомив один із його адвокатів – Тарас Безпалий. Не погоджуючись із рішенням Печерського суду Києва, захист Прохнича подасть апеляційну скаргу. "Можливо, протягом двох тижнів буде призначено засідання апеляційного суду", – уточнив юрист.

Володимир Прохнич у суді спілкується з цивільною дружиною Аллою

Нагадаємо, в суді захисники Прохнича заявили, що просять не відправляти його в СІЗО, а відпустити або під домашній арешт, або віддати на поруки. Як аргументи приводили те, що Володимир Прохнич, ветеран АТО, був доведений до відчаю, після чого і пішов на Кабмін з гранатою.

До суду до Володимира Прохнича приходив священик

При цьому ніхто із захисників чітко не назвав конкретного мотиву злочину. Лише одного разу прозвучала теза про те, що Прохнич, проходячи лікування в приватній клініці, відчув дефіцит грошей, після чого і відправився висловити своє обурення в Кабмін. У свою чергу, прокурори наполягали на утриманні Прохнича під вартою.

Як виявилося, за останні три роки в одному лише Києві цей випадок став четвертим за рахунком, коли загарбники погрожували вибухом у будівлях і на мостах. Ми з'ясували, чим закінчилися всі ці гучні випадки.

Стріляв на мосту і нічого не вимагав

Колишній військовий Олексій Белько відкрив стрілянину на мосту Метро і заявив про його замінування. Чітких вимог він не висував. Як потім виявилося – можливо, через те, що вживав наркотики. Затримали його дякую озброєним до зубів спецпризначенцям. Через півтора року в справі Олексія була поставлена попередня точка – в березні 2021-го суд відправив Белька на примусове лікування. Як повідомила нам юрист компанії, яка надає правову допомогу Бельку, Олексій перебуває на лікуванні в смт. Глеваха під Києвом.

"Я періодично телефоную і спілкуюся з Олексієм. За рішенням суду він перебуває в лікарні в Глевасі", – повідомила нам юрист Наталя Баранова. За її словами, ближче до листопада буде ініційовано проведення нової експертизи, яка відповість на питання, де потрібно перебувати Бельку – в лікарні або ж вести звичайне життя за її межами.

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Як уточнила Наталія Баранова, зараз Белько подумує про пошук роботи і вже хоче покинути лікарню.

Міст Метро, 2020 рік. Після цього випадку не минуло й року, як в червні 2020-го міст Метро знову опинився серед "замінованих". Цього разу бомбу на ньому погрожував підірвати 32-річний житель Київської області Віталій Ткаленко. За різними даними він зважився на цей крок через можливий конфлікт із родичами або через те, що у нього, нібито, шахраї відібрали квартиру.

/ Фото: dtp.kiev.ua

"За результатами проведення психіатричної експертизи чоловік виявився осудним. Наразі справа в суді. Призначатиметься повторна психіатрична експертиза. Нині він перебуває під домашнім арештом", – повідомили нам в пресслужбі київської прокуратури.

Не на волі залишився 33-річний узбек Сухроб Карімов, який у серпні минулого року в Києві захопив у заручники співробітників банку в центрі столиці, погрожуючи вибухом. Нагадаємо, він тоді висунув єдину вимогу – вийти в прямому ефірі будь-якого з ТБ-каналів. За даними поліції, чоловік виявився психічно нестабільним.

Тепер, за даними Київської міської прокуратури, захопник перебуває на примусовому лікуванні. Втім, захист Карімова це оскаржило, але безуспішно. "Прокуратура в апеляційній інстанції довела обґрунтованість рішення першої інстанції про застосування заходів медичного характеру стосовно 33-річного громадянина Узбекистану, який 3 серпня 2020 року погрожував вибухом в банку в центрі Києва", – повідомила київська прокуратура.