Код ДНК в нашій історії. Що розчулило Зеленського до сліз на параді до Дня Незалежності (відео)

Зеленський пустив сльозу, коли дівчинка підбігла до військових. Фото: колаж "Сьогодні"

Історія України, яку показали в ролику на військовому параді до 30-річчя Незалежності, викликала сльози на очах Володимира Зеленського. Сайт "Сьогодні" покаже вам ролик, від перегляду якого президент розчулився.

"Пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні і думаємо про майбутнє", – сказав він.

Після представлення, в ході якого була коротко показана історія України, маленька дівчинка з букетом квітів пробігла по дорозі в сторону українських військових і передала їм квіти.

Найімовірніше, главу держави зворушила саме зустріч дівчинки з військовими. На відео видно, як Зеленський струшує сльозу.

Як святкують парад в столиці

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

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А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася 2014 року:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

У військовому параді в столиці взяли участь понад 5000 військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що в київському метрополітені натовпу пасажирів поспішають на військовий парад.

Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися на українських захисників.