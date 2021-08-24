Код ДНК в нашій історії. Що розчулило Зеленського до сліз на параді до Дня Незалежності (відео)

Зеленський пустив сльозу, коли дівчинка підбігла до військових. Фото: колаж "Сьогодні"
Історія України, яку показали в ролику на військовому параді до 30-річчя Незалежності, викликала сльози на очах Володимира Зеленського. Сайт "Сьогодні" покаже вам ролик, від перегляду якого президент розчулився.
"Пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні і думаємо про майбутнє", – сказав він.
Після представлення, в ході якого була коротко показана історія України, маленька дівчинка з букетом квітів пробігла по дорозі в сторону українських військових і передала їм квіти.
Найімовірніше, главу держави зворушила саме зустріч дівчинки з військовими. На відео видно, як Зеленський струшує сльозу.
Як святкують парад в столиці
Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.
А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася 2014 року:
- учасників бойових дій на Донбасі;
- ветеранів;
- добровольців;
- медиків;
- волонтерів.
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У військовому параді в столиці взяли участь понад 5000 військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Раніше ми повідомляли, що в київському метрополітені натовпу пасажирів поспішають на військовий парад.
Крім того, малюки-засновники Києва на Поштовій площі перетворилися на українських захисників.