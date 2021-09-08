Коли Путін піде – Соловйов перший зрадіє: Гордон "наїхав" на пропагандистів РФ

Соловйову (праворуч) краще не потрапляти на очі Гордону. Колаж "Сьогодні"
Журналіст Дмитро Гордон знову "проїхався" по російських пропагандистах і вважає, що вони винні у вбивствах українців. Також він хотів би зустріти головного путінського пропагандиста Володимира Соловйова, щоб плюнути йому в обличчя.
Про це він розповів в ефірі RadioNVC.
На запитання ведучого, що б журналіст сказав Соловйову, якби особисто зустрівся з ним, він відповів: "Чесно – не знаю. Зустріну і щось скажу (сміється)".
"Річ у тім, що коли Путін піде або його приберуть, першим буде радіти на телеканалі "Росія-1" саме Володимир Соловйов. Потім до нього приєднаються Скабєєва, Попов, Симоньян, Норкін і вся ця камарилья... Це все – виродки, негідники. Це все – російський інформаційний спецназ... Вони ніколи не уникнуть покарання", – сказав Гордон.
Він зазначив, що російські військові, "обдолбані" пропагандою Скабєєвої, Соловйова та інших, ішли вбивати українців.
"Я б хотів зустріти Соловйова, якщо чесно, в очі подивитися перед тим, як в них плюнути", – підкреслив Гордон.
Стосунки Гордона з пропагандистами РФ
- Відомий український журналіст Дмитро Гордон давно відомий своїм тролінгом російських пропагандистів, до яких спокійно, без істерик доносить інформацію про агресію Росії проти України.
- Він навіть періодично долучається до ефіру російських каналів і розповідає пропагандистам, як Росія напала на Україну, щоб донести до російських глядачів правду про злочини Путіна.
- Але "особливі" стосунки у нього з російським телеведучим Володимиром Соловйовим. Пропагандист регулярно згадує в своїх шоу Гордона, а той у відповідь лише тішиться, що Соловйов його прославляє і піднімає рейтинг.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст надішле пропагандисту "Гордона в шоколаді", щоб той смоктав їх разом з політологом Вакаровим.
Також Гордон потролив путінського пропагандиста, назвавши Соловйова розумною мавпочкою, в якої проблеми із сексом.
Ми писали, як російська ведуча обмовилася в прямому ефірі під час спілкування з Гордоном. Дивіться відео: