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Розумна мавпочка, у якій проблеми з сексом: Гордон "потролив" путінського пропагандиста

4 серпня 2021 11:24

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Історія взаємних образ у Гордона і російського пропагандиста багата – для Соловйова український журналіст як червона ганчірка для бика

Гордон висміяв Соловйова. Колаж "Сьогодні"

Гордон висміяв Соловйова. Колаж "Сьогодні"

Журналіст Дмитро Гордон знову "проїхався" по російському пропагандисту Володимиру Соловйову, зазначивши, що не ображається на нього – він назвав його розумною мавпочкою і сказав, що у того проблеми у сексуальному житті.

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Про це Гордон розповів на телеканалі "Україна 24".

За його словами, він багато дивиться Соловйова, але не плюється від відрази. Навпаки, спостерігає за пропагандистом з інтересом, "як за тваринами в зоопарку".

"Мені він цікавий. Я справедливий навіть до людей, яких не люблю – він дуже талановита людина. Але він знаходиться на службі у держави. Будучи людиною цинічною, він це робить за великі гроші, мабуть. Настільки огидно, погано по відношенню до моєї країни. До мене – це така справа, я навіть радію, коли про мене говорять погано, тому що це піднімає мені рейтинг. Ось коли говорять про мою країну погано, людей, які в ній живуть, мені це не подобається", – сказав Гордон.

У Соловйова проблеми з сексом?

У той же час український журналіст запідозрив одну "серйозну проблему" у Соловйова.

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"Така мавпочка дресирована, яка забавляє, але розумна мавпочка. Плюс я думаю, у нього просто якісь проблеми у сексуальному житті. І просто, коли говорить "Гордон"- він відразу кінчати починає. Тому мене це теж радує, тому що я полегшую життя ще одній людині, якщо можна назвати його людиною", – заявив Гордон.

  • Відомий український журналіст Дмитро Гордон давно відомий своїм тролінгом російських пропагандистів, до яких спокійно, без істерик, доносить інформацію про агресію Росії проти України.
  • Він навіть періодично включається в ефіри російських каналів і розповідає пропагандистам, як Росія напала на Україну, щоб донести до російських глядачів правду про злочини Путіна.
  • Але "особливі" стосунки у нього з російським телеведучим Володимиром Соловйовим. Пропагандист регулярно згадує в своїх шоу Гордона, а у відповідь той тільки радіє, що Соловйов його прославляє і піднімає рейтинг.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку. Журналіст відправить пропагандисту "Гордон у шоколаді", щоб той смоктав їх разом з політологом Вакаровим.

Також ми писали, як російська ведуча обмовилася в прямому ефірі під час спілкування з Гордоном.

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