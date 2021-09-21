Коли в Україні можуть ввести "жовтий" рівень карантину — у МОЗ відповіли

Ляшко розповів, коли Україна може перейти в "жовту" зону карантину/Фото: Колаж: Сьогодні

Вже з 23 вересня Україна через високий рівень захворюваності на COVID-19 може перейти в "жовту" зону карантину. Раніше передбачалося, що новий рівень епіднебезпеки введуть 22 вересня.

Про це в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, яка розгляне позицію МОЗ по встановленню на території України жовтого рівня епіднебезпеки. Якщо це буде прийнято, а у мене гарантія, що буде, то через два дні після засідання комісії буде введений з 00:00 годин на території країни жовтий рівень епідемічної небезпеки, — зазначив Ляшко.

На уточнююче запитання, чи відбудеться це в четвер, 23 вересня, міністр відповів ствердно.

Які заборони будуть діяти в "жовтій" зоні

навчальні заклади будуть працювати в звичайному форматі, якщо 80% працівників матимуть "жовті" або "зелені" COVID-сертифікати, інакше — дистанційне навчання;

проведення масових заходів за участю понад 1 людину на 4 кв.м площі будівлі або території;

заповненість залів в кінотеатрах та інших закладах культури більш ніж на 50% місць;

спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв.м площі;

заповненість басейнів — більше, ніж чотири людини на одній доріжці для індивідуальних занять або шість людей для груп;

не більше 4 людина за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

проведення у навчальних закладах масових заходів за участю учнів більш ніж з однієї групи (класу) і в присутності глядачів (відвідувачів).

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