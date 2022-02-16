Коли в Україну прийде весна та закінчаться морози: прогноз від синоптика

Опадів чекати не варто / Колаж "Сьогодні"

Погода в Українівночі стає все тепліше. Синоптики прогнозують, що незабаром "мінус" вночі взагалі пропаде.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Сьогодні вночі є ще невеликий мороз, а вранці через нього на дорогах з'явилася ожеледиця. Тепло лише на півдні.

"У другій половині тижня очі навіть нічні "мінуси" розчиняться у теплішому повітрі", – стверджує Наталка Діденко.

У Києві розцвіли перші проліски

У Києві на Відрадному масиві розцвіли проліски. Як розповідають місцеві жителі, квіти посадили кілька років тому.

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За словами людей, проліски добре розрослися на вулиці Академіка Стражеска, адже галявина знаходиться в тіні між панельними будинками. Тому тут для цих квітів є сприятливі умови для зростання.

Зазначається, що на лужку розцвіли звичайні проліски, червонокнижні. Тут виросло кількасот невеликих кущів.

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