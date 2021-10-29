Комаровський розповів, кого потрібно вакцинувати в першу чергу

Комаровський вважає, що обов'язкова вакцинація має бути не для всіх. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кандидат медичних наук та відомий лікар Євген Комаровський розкритикував кампанію влади щодо вакцинації населення. Він вважає, що її треба було організувати в інший спосіб.

Про це він сказав в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Кого треба обов'язково вакцинувати

Лікар стверджує, що поставивши завдання "вакцинувати всіх за будь-яку ціну", влада однозначно програє.

"Ми повинні поставити завдання перше і найголовніше – за будь-яку ціну вакцинувати тих, для кого коронавірус смертельно небезпечний. Всі наші зусилля ми повинні спрямувати на людей 60+" , – сказав він.

Також необхідно вакцинувати всіх людей, у кого є патологія, що принципово сприяє тяжкому перебігу коронавірусної інфекції:

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цукровий діабет,

ожиріння,

гіпертонія,

люди, які перенесли інфаркти та інсульти.

Програли антивакцинаторам

Комаровський вважає, що влада програла антивакцинальній громадськості.

"Вони набагато активніші в соціальних мережах, вони згуртованіші. Вони створюють таку кількість питань і аргументів, що держава не може на всі ці питання відповісти. Крім цього, люди настільки звикли, що держава – їх ворог, що все, що виходить з боку держави – рекомендації МОЗ чи побажання політиків – сприймається як те, що хочеться уникнути", – Сказав лікар.

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Комаровський – не противник вакцинації

Раніше лікар заявив, що немає нічого дивного в тому, що у Моршині Львівської області більшість жителів вакцинувалися коронавірусом і не хворіють.

За словами Комаровського, він має неоднозначне ставлення до цієї події. Адже масова вакцинація має бути нормою, а не вважатися дивом .

"Ми вже дійшли до того, що абсолютно банальну, очевидну ситуацію, коли в якомусь містечку влада виявилася адекватною і створила умови, щоб люди масово прищепилися, ми називаємо словом "Моршинське диво". 70% населення прищепилося – матусі дорогі! Боже, диво, і там рідше хворіють! Чому ви дивуєтесь?" , – сказав він.

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