Комаровский рассказал, кого нужно вакцинировать в первую очередь

Комаровский считает, что обязательная вакцинация должна быть не для всех. / Фото: Коллаж: Сегодня
Кандидат медицинских наук и известный врач Евгений Комаровский раскритиковал кампанию власти по вакцинации населения. Он считает, что ее нужно было организовать другим образом.
Об этом он сказал в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".
Кого надо обязательно вакцинировать
Доктор утверждает, что поставив задачу "вакцинировать всех любой ценой", власти однозначно проиграют.
"Мы должны поставить задачу первую и самую главную – любой ценой вакцинировать тех, для кого коронавирус смертельно опасен. Все наши усилия мы должны направить на людей 60+", – сказал он.
Также необходимо вакцинировать всех людей, у кого есть патология, принципиально способствующая тяжелому течению коронавирусной инфекции:
- сахарный диабет,
- ожирение,
- гипертония,
- люди, перенесшие инфаркты и инсульты.
Проиграли антивакцинаторам
Комаровский считает, что власти проиграли антивакцинальной общественности.
"Они намного активнее в социальных сетях, они более сплоченные. Они создают такое количество вопросов и аргументов, что государство не может на все эти вопросы ответить. Кроме этого, люди настолько привыкли, что государство – их враг, что все, что исходит со стороны государства – рекомендации МОЗ или пожелания политиков – воспринимается как то, что хочется избежать", – сказал доктор.
Комаровский – не противник вакцинации
Ранее доктор заявил, что нет ничего удивительного в том, что в Моршине Львовской области большинство жителей вакцинировалось коронавирусом и не болеет.
По словам Комаровского, у него неоднозначное отношение к этому событию. Ведь массовая вакцинация должна быть нормой, а не считаться чудом.
"Мы уже дошли до того, что совершенно банальную, очевидную ситуацию, когда в неком городке власть оказалась адекватной и создала условия, чтобы люди массово привились, мы называем словом "Моршинське диво". 70% населения привилось – мамочки дорогие! Боже, чудо, и там реже болеют! Чему вы удивляетесь?", – сказал он.
Ранее мы писали:
- Евгений Комаровский рассказал, как еще формируется иммунитет от коронавируса
- Доктор также ответил на самые популярные вопросы, касающиеся вакцинации и коронавируса. Он рассказал, когда и как вернуть вкус и запах после болезни.