Кому вигідна хакерська атака українських сайтів? У МВС відповіли

В МВС розповіли, кому вигідно атакувати державні сайти / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери атакували низку державних сайтів України. Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.

Про це повідомили у МВС сайту "Сьогодні".

Реклама

Кібератака трапилася в ніч із 13 на 14 січня.

"Чи пов'язані атаки з недавньою хвилею "мінувань"? Не забуваємо, якій країні це може бути вигідно. Але офіційно ми про це поки що не говоримо. Шукаємо докази", – сказали у МВС.

Вранці 14 січня не працювали такі сайти:

Кабміну,

МЗС України,

ДСНС України,

Міносвіти України,

Мінспорту,

Міненерго,

Мінагрополітики

Дії.

Правоохоронці досі підраховують кількість постраждалих інтернет-ресурсів.

Реклама

Загрози хакерів

На сайтах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики зловмисники розмістили такі повідомлення:

"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН , за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – написано в повідомленні.

Раніше ми писали: