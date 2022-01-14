Кому вигідна хакерська атака українських сайтів? У МВС відповіли

В МВС розповіли, кому вигідно атакувати державні сайти / Фото: Колаж: Сьогодні
Хакери атакували низку державних сайтів України. Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.
Про це повідомили у МВС сайту "Сьогодні".
Кібератака трапилася в ніч із 13 на 14 січня.
"Чи пов'язані атаки з недавньою хвилею "мінувань"? Не забуваємо, якій країні це може бути вигідно. Але офіційно ми про це поки що не говоримо. Шукаємо докази", – сказали у МВС.
Вранці 14 січня не працювали такі сайти:
- Кабміну,
- МЗС України,
- ДСНС України,
- Міносвіти України,
- Мінспорту,
- Міненерго,
- Мінагрополітики
- Дії.
Правоохоронці досі підраховують кількість постраждалих інтернет-ресурсів.
Загрози хакерів
На сайтах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики зловмисники розмістили такі повідомлення:
"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН , за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – написано в повідомленні.
Раніше ми писали:
- Хакери зламали сайт "Дії" та веб-ресурси уряду. Ми дізналися деталі атаки.
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