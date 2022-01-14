Кому выгодна хакерская атака украинских сайтов? В МВД ответили

В МВД рассказали, кому выгодно атаковать государственные сайты / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакеры атаковали ряд государственных сайтов Украины. Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.

Об этом сообщили в МВД сайту "Сегодня".

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Кибератака случилась в ночь с 13 на 14 января.

"Связаны ли атаки с недавней волной "минирований"? Не забываем, какой стране это может быть выгодно. Но официально мы об этом пока не говорим. Ищем доказательства", – сказали в МВД.

Утром 14 января не работали такие сайты:

Кабмина,

МИД Украины,

ГСЧС Украины,

Минобразования Украины,

Минспорта,

Минэнерго,

Минагрополитики

Дії.

Правоохранители все еще подсчитывают количество пострадавших интернет-ресурсов.

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Угрозы хакеров

На сайтах МОН, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики злоумышленники разместили такие сообщения:

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", – написано в сообщении.

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