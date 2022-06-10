Кінець російським "Орланам"! Як працює антидрон, який розробили українці (фото)

Українці розробили антидрон / Фото: Колаж: Сьогодні
На Прикарпатті розробили пристрій, що виводить з ладу ворожі дрони. Про це йдеться у сюжеті "Україна 24 в ефірі телемарафону.
Як працює антидрон
"Для того, щоб його ввімкнути, необхідно лише натиснути кнопку "Пуск". Рушниця зашуміла, значить дрон потрапив у зону дії цієї зброї. Антени на рушницю блокують сигнали безпілотника і той моментально стає некерованим. Дальність дії цього дівайса – 4 кілометри", – розповів про принцип дії представник компанії-розробника Ярослав Філімонов.
Він зазначив, що у користуванні девайс досить простий, щоб навчитися, бійцям достатньо лише 5 хвилин.
Таку високотехнологічну зброю виготовляють в Івано-Франківську, раніше компанія була у Києві, але змушена була переїхати.
Етапи збирання пристрою розділені на частини:
- складання захисного корпусу;
- підготовка комплектуючих для рушниці та акумулятора;
- заготовляє основний акумуляторний блок.
За словами Філімонова, ця рушниця-антидрон фактично рятує людські життя.
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