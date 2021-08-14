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Коронавірус атакує: за добу госпіталізовано понад 600 осіб

Ольга Кравченко
14 серпня, 08:16
Медики виявили більш ніж тисячу нових хворих COVID-19

За минулу добу, 13 серпня, в Україні зафіксовано 1 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 99, медпрацівників – 33). Це на 90 випадків більше, ніж за минулу добу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Відомо, що за добу госпіталізовано 641 особу, летальних випадків – 21, одужала – 791 особа.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 265 217;
одужали – 2 196 589;
летальних випадків – 53 238;
проведення ПЛР-тестів – 11 652 141.

Статистика захворювання. Фото: МОЗ/Facebook


За добу протестовано:

методом ПЛР – 24 962 особи,
методом ІФА – 9 121 особа,
експрес-тестами – 17 068 осіб.

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Всього у світі

Майже 206 млн 968 тис. 26 осіб захворіли після початку пандемії (+713 тис. за попередню добу).

Понад 4 млн 358 тис. 397 померли (+10 379), більш ніж 185 млн 583 тис. 610 вилікувалися (+561 тис.).

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