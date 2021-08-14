Коронавірус атакує: за добу госпіталізовано понад 600 осіб

За минулу добу, 13 серпня, в Україні зафіксовано 1 353 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 99, медпрацівників – 33). Це на 90 випадків більше, ніж за минулу добу.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Відомо, що за добу госпіталізовано 641 особу, летальних випадків – 21, одужала – 791 особа.

За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 265 217;

одужали – 2 196 589;

летальних випадків – 53 238;

проведення ПЛР-тестів – 11 652 141.

Статистика захворювання. Фото: МОЗ/Facebook

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Всього у світі

методом ПЛР – 24 962 особи,методом ІФА – 9 121 особа,експрес-тестами – 17 068 осіб.

Майже 206 млн 968 тис. 26 осіб захворіли після початку пандемії (+713 тис. за попередню добу).

Понад 4 млн 358 тис. 397 померли (+10 379), більш ніж 185 млн 583 тис. 610 вилікувалися (+561 тис.).

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