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Коронавірус знову накриває Україну. Скільки випадків виявили за добу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
13 серпня, 08:14
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У четвер в Україні вилікувалося від ковіда понад тисячу людей. З'явилися нові дані Міністерства охорони здоров'я
В Україні збільшилася кількість пацієнтів з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"
В Україні збільшилася кількість пацієнтів з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу, 12 серпня, зафіксували 1263 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 16 більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє МОЗ.

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У четвер від хвороби померли 44 українця, за весь час вірус забрав життя 53 217 наших громадян. Вилікувати вчора вдалося 1007 людей, усього – 2 195 798.

З початку епідемії коронавірус підтвердили у 2 263 864 людини.

Коронавірус в Україні. Джерело: МОЗ

Як захиститися від ковіду?

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У МОЗ вважають, що кращий спосіб – масова вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

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