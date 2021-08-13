Коронавірус знову накриває Україну. Скільки випадків виявили за добу

В Україні за останню добу, 12 серпня, зафіксували 1263 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 16 більше, ніж добою раніше.
Про це повідомляє МОЗ.
У четвер від хвороби померли 44 українця, за весь час вірус забрав життя 53 217 наших громадян. Вилікувати вчора вдалося 1007 людей, усього – 2 195 798.
З початку епідемії коронавірус підтвердили у 2 263 864 людини.
Як захиститися від ковіду?
У МОЗ вважають, що кращий спосіб – масова вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби в 15 разів.
За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.
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