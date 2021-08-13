Коронавирус снова накрывает Украину. Сколько случаев обнаружили за сутки

В Украине за последние сутки, 12 августа, зафиксировали 1263 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 16 больше, чем сутками ранее.
Об этом сообщает Минздрав.
В Винницкой области первые три смерти от штамма "Дельта". Что известно о жертвах вируса
В четверг от болезни умерли 44 украинца, за все время вирус унес жизни 53 217 наших граждан. Вылечить вчера удалось 1007 человек, всего – 2 195 798.
С начала эпидемии коронавирус подтвердили у 2 263 864 человека.
Как защититься от ковида?
В Минздраве считают, что лучший способ – массовая вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.
За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.
Также читайте другие новости по теме:
- Карантин к Дню Независимости – в Украине тревожная ситуация с COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения создаст новую группу из ученых для изучения происхождения новых вирусов, в том числе коронавируса SARS-CoV-2.