Коронавирус набирает обороты в Украине. За сутки более 1200 случаев

Коронавирус продолжает распространяться по стране, с начала эпидемии в Украине инфекцию подтвердили у 2 262 601 человек

В Украине стало больше больных COVID-19. Коллаж "Сегодня"

В Украине за последние сутки, 11 августа, зафиксировали 1247 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 125 больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщает Минздрав.

В среду от болезни умерли 24 украинца, за все время вирус унес жизни 53 173 наших граждан. Вылечить вчера удалось 1039 человек, всего – 2 194 791.

С начала эпидемии коронавирус подтвердили у 2 262 601 человек.

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Как изменилась статистика

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Летом в Украине значительно уменьшилось количество новых случаев коронавируса. В течение этих трех месяцев ежедневно фиксировали примерно 300-1000 новых заболевших. При этом, по данным Минздрава, в марте и апреле прирост больных составлял от 10 до 20 тысяч.

Сейчас же, несмотря на небольшую заболеваемость, власти опасаются другой проблемы – нового штамма "Дельта", который быстро распространяется по миру и считается более опасным за другие мутации.

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