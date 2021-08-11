Чем ближе к осени, тем больше больных? В Украине за сутки более тысячи новых случаев COVID-10

В Украине несколько дней подряд увеличивается количество новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Киеве

Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается / Фото: Сегодня

В Украине за последние сутки, 10 августа, зафиксировали 1122 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 341 больше, чем сутками ранее.

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Об этом сообщает Минздрав.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 25 украинцев (всего – 53 149). Вылечить удалось 2 193 752 заболевших (1160 – за последние сутки).

Коронавирус 11 августа. Источник: Минздрав

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (186), Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

Как защититься от ковида?

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В Минздраве считают, что лучший способ – массовая вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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В Черниговской области зафиксировали 10 случаев заражения "Дельта"-штаммом коронавируса.

В Минздраве заявили, что на сегодняшний день нет предпосылок для введения локдауна с приходом осени – кардинального ухудшения эпидситуации в стране не наблюдается.

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