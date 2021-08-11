Чим ближче до осені, тим більше хворих? В Україні за добу понад тисячу нових випадків COVID-10

В Україні кілька днів поспіль збільшується кількість нових випадків коронавірусу. Найбільше хворих у Києві

Кількість випадків коронавірусу в Україні збільшується / Фото: Сьогодні

В Україні за останню добу, 10 серпня, зафіксували 1122 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 341 більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє МОЗ.

За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 25 українців (усього – 53 149). Вилікувати вдалося 2 193 752 хворих (1160 – за останню добу).

Коронавірус 11 серпня. Джерело: МОЗ

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

Як захиститися від ковіду?

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У МОЗ вважають, що найкращий спосіб – масова вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби вп'ятнадцятеро.

За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Що ще кажуть про коронавірус в Україні:

На Чернігівщині зафіксували 10 випадків зараження "Дельта"-штамом коронавірусу.

У МОЗ заявили, що на сьогодні немає передумов для введення локдаунуз приходом осені – кардинального погіршення епідситуації у країні не спостерігається.

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