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Коронавірус в Україні. Скільки випадків виявили за добу

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
10 серпня, 08:14
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В Україні після вихідних почала зростати захворюваність на COVID-19 – у понеділок вдвічі більше нових пацієнтів, ніж у неділю
В Україні зросла кількість пацієнтів з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"
В Україні зросла кількість пацієнтів з коронавірусом. Колаж "Сьогодні"

В Україні за останню добу, 9 серпня, зафіксували 781 новий випадок інфікування коронавірусом. Це на 481 більше, ніж добою раніше.

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Про це повідомляє МОЗ.

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За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 24 українці (усього – 53 124). Вилікувати вдалося 2 192 592 хворих (1390 – за останню добу).

Коронавірус в Україні 10 серпня. Джерело: МОЗ

Як захиститися від ковіду?

За даними МОЗ, найкращий спосіб – вакцинація. Щеплення знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби у 15 разів. За останні три місяці тільки 0,7% людей, яким діагностували коронавірусну хворобу, були щеплені двома дозами вакцини. І тільки 0,4% госпіталізованих хворих були повністю вакциновані.

Що ще кажуть про коронавірус в Україні:

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Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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