Коронавірус часто супроводжує інсульт: у чому причина та як запобігти

За перше півріччя 2021 року, українців померло на 60 тисяч більше, ніж за такий же період 2020 року

Кількість випадків коронавірусу в Україні збільшується / Фото: Сьогодні

Коронавірус нині – серед головних причин смертності українців, поступається він хіба що серцево-судинним хворобам. Наскільки небезпечним може бути поєднання коронавірусу та інсульту, розповів нейрохірург Юрій Педаченко, який долучився до проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

"Ситуації бувають різні і вміння в екстремальній ситуації вчинити так чи інакше, визначає зрештою успішність хірурга", – каже нейрохірург.

Наразі Педаченко працює у спінальному відділенні інституту нейрохірургії ім. Ромоданова. А ще допомагав людям із травмами мозку, нейроонкологією. Пандемія ж коронавірусу спровокувала нові виклики.

"За перше півріччя 2021 року, українців померло на 60 тисяч більше, ніж за такий же період 2020 року. Не було ніяких інших факторів, ніж коронавірусна хвороба", – каже Юрій Педаченко.

Інсульт та COVID-19

Зокрема після ковіду значно збільшується імовірність інсульту.

"Під час коронавірусного захворювання за рахунок ураження легень падає насичення крові киснем. Кров стає густою, вона не доходить до тканин мозку в тій кількості, в якій необхідно", – пояснює нейрохірург.

Він додає, що коронавірусу та інсульту легше запобігти, ніж лікувати, та радить стежити за станом здоров’я – вимірювати тиск, насиченість крові киснем. Тоді сумна статистика може змінитися.

"Кожного дня в країні відбувається від тисячі до двох тисяч важких серцево-судинних захворювань", – запевняє нейрохірург.

Водночас на розвиток захворювань серця та судин масштабна вакцинація проти ковіду – не впливатиме, адже препарати ретельно перевіряють.

"Лише коли буде визначено, що ризик інсультів, інфарктів, інших захворювань не збільшується, лише тоді вона (вакцина. – Ред.) виходить у загал", – каже лікар.

Запитай у лікаря

Юрій Педаченко долучився до проєкту Фонду Ріната Ахметова "Запитай у лікаря".

"Хочу подякувати проєкту, бо дійсно, з моєї точку зору, він має велику соціальну значимість", – каже він.

Онлайн-зустрічі з експертами – щотижневі. Вже організовано десятки трансляцій із провідними медиками країни.

"Переглянути записи попередніх трансляцій можна на діджитал-майданчиках Фонду Ріната Ахметова у Facebook або на YouTube", – радить представник Фонду Ріната Ахметова Володимир Капустін.

Загальне охоплення проєкту "Запитай у лікаря" – понад дванадцять мільйонів.

Нагадаємо, раніше у проєкті "Запитай у лікаря" інфекціоністка розповіла, що після захворювання на COVID-19 усе частіше фіксують вкрай небезпечний запальний синдром, який називають "смертельна тінь ковіду", що глибоко вражає одразу декілька систем організму – переважно дитячого.