Коронавірус, підсумки тижня. Лікарні повні антивакцинаторів, а області готуються до "помаранчевої зони"

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні росте кількість хворих на COVID-19, а разом з ним і кількість госпіталізацій. У деяких лікарнях вже не вистачає ліжок, тим часом п'ять областей можуть опинитися у "помаранчевій зоні" карантину.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, як змінилася ситуація з ковідом за тиждень.

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Рівень захворюваності

За минулий тиждень, з 27 вересня по 3 жовтня, в Україні зафіксували 62 792 нових випадків зараження коронавірусом. Це на третину більше, ніж тижнем раніше – тоді за сім днів показник був 41 751.

Джерело: МОЗ

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При цьому за весь час пандемії COVID-19 захворіли вже 2 455 189 людей.

Вакцинація

З початку прищеплювальної кампанії вакцинували 7 173 270 українців, з них отримали одну дозу – 7 173 268 людей, повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 755 315 людей.

Джерело: МОЗ

Усього медики зробили 12 928 583 щеплення.

Важких випадків стало більше

Разом з ростом захворюваності зростає і кількість госпіталізацій. У чотирьох містах – Харкові, Одесі, Дніпрі та Івано-Франківську – місцева влада вже заявляла про тривожну ситуацію в лікарнях.

Так, в Івано-Франківську готуються відкривати додаткові відділення для пацієнтів з ковідом. Поки заповненість лікарень – 70%, але наплив пацієнтів стрімко зростає.

Тим часом в одеських опорних лікарнях ще тиждень тому закінчилися місця у реанімації для хворих на COVID-19. У місті та області всього 4 ковідних стаціонари. За словами медиків, за вересень рівень госпіталізації в Одеській області зріс у 4 рази.

У Дніпрі в лікарні Мечникова реанімація зараз заповнена важкими пацієнтами з коронавірусом. У медзакладі вже перекрили роботу старого корпусу – там будуть приймати тільки пацієнтів з ковідом.

При цьому в Івано-Франківську і Дніпрі підкреслювали, що практично всі важкі хворі, які надходили в лікарню, – противники вакцинації або ж ті, хто просто ще не отримав щеплення.

Карантин в Україні

Поки всі області знаходяться у "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.

Ситуація в областях:

Запорізька – перевищено рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;

Рівненська – динаміка рівня госпіталізацій;

Сумська – коефіцієнт виявлення випадків ковіду;

Харківська – коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;

Чернівецька – рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.

Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що столиця може поповнити список "помаранчевих", проте це станеться не найближчим часом.

"Київ може перейти до "помаранчевої зони" карантину. Загроза є, але це відбудеться не найближчим часом. А ось щоб столиця не потрапила в "червону зону" карантину, допоможе тільки вакцинація. Цим шляхом пішли провідні європейські країни, наприклад, Велика Британія. Коли більше 70 -80% громадян будуть вакциновані, тоді не потрібно вводити строгих обмежень", – сказав він.