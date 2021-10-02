Коронавірус в Україні. За добу зросла кількість летальних випадків

В Україні зростає кількість летальних випадків від COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за останню добу виявили 11 809 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 447 222 чоловік. За минулу добу від COVID-19 померли 203 жителя України (всього – 56 649). Вилікувати вдалося 2 261 924 інфікованих (3 469 – за останню добу).
Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.
Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта" – варіант вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими штамами:
"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа" – варіант (британський);
ризик госпіталізації вище;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
"Дельта" – варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".
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