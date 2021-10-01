Коронавірус в Україні. За добу заразилися більше 12 000 людей

В Україні з початку епідемії коронавірусу заразилися майже 2,5 млн людей – 56 тисяч померли від хвороби

В Україні зростає захворюваність на ковід / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявлено 12 034 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 277 більше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 435 413 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 172 жителі України (всього – 56 446). Вилікувати вдалося 2 258 455 інфікованих (3264 – за останню добу).

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібному білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

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Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. В Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими штамами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіанті (британський);

ризик госпіталізації вищий;

Реклама ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може бути на 30-100% більше переданим, ніж варіант "Альфа", заявив Ніл Фергюсон, професор кафедри математичної біології Імперського коледжу Лондона.