Коронавирус в Украине. За сутки заразились более 12 000 человек

В Украине с начала эпидемии коронавирусом заразились почти 2,5 млн человек – 56 тысяч скончались от болезни

В Украине растет заболеваемость ковидом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последние сутки выявили 12 034 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 277 больше, чем сутками ранее.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 435 413 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 172 жителя Украины (всего – 56 446). Вылечить удалось 2 258 455 инфицированных (3264 – за последние сутки).

Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

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Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

"Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"-вариант (британский);

риск госпитализации выше;

Реклама эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

"Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа", заявил Нил Фергюсон, профессор кафедры математической биологии Имперского колледжа Лондона.