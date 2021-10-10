За день в Україні виявили понад 11 тис. заражених COVID -19: де найбільше

В Україні виявили нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні за останню добу, 9 жовтня, виявили 11 344 нових випадки коронавірусу.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Всього інфекцію підтвердили у 2 541 257 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 162 жителі України (всього – 58 493). Вилікувати вдалося 2 290 427 інфікованих (2581 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 320 випадків;
- Вінницька область – 202 випадки;
- Волинська область – 197 випадків;
- Дніпропетровська область – 838 випадків;
- Донецька область – 819 випадків;
- Житомирська область – 607 випадків;
- Закарпатська область – 52 випадки;
- Запорізька область – 836 випадків;
- Івано-Франківська область – 220 випадків;
- Київська область – 237 випадків;
- Кіровоградська область – 105 випадків;
- Луганська область – 167 випадків;
- Львівська область – 468 випадків;
- Миколаївська область – 339 випадків;
- Одеська область – 1010 випадків;
- Полтавська область – 174 випадки;
- Рівненська область – 158 випадків;
- Сумська область – 452 випадки;
- Тернопільська область – 406 випадків;
- Харківська область – 1783 випадки;
- Херсонська область – 567 випадків;
- Хмельницька область – 526 випадків;
- Черкаська область – 169 випадків;
- Чернівецька область – 525 випадків;
- Чернігівська область – 167 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Переваги для вакцинованих громадян
- Навчальні заклади під час "жовтого" рівня працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.
- Обмеження "жовтого" рівня не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
- Власники закладів самі вирішуватимуть, обслуговувати чи ні невакцинованих людей.
- Якщо буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть тільки в тому разі, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.
- За наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.
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