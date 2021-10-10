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За день в Україні виявили понад 11 тис. заражених COVID -19: де найбільше

Юлія Гаврилюк
10 жовтня, 08:15
В Україні з початку епідемії коронавірусу заразилися понад 2,5 млн людей – понад 58 тис. померли від хвороби

В Україні виявили нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу, 9 жовтня, виявили 11 344 нових випадки коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 541 257 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 162 жителі України (всього – 58 493). Вилікувати вдалося 2 290 427 інфікованих (2581 – за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 320 випадків;
  • Вінницька область – 202 випадки;
  • Волинська область – 197 випадків;
  • Дніпропетровська область – 838 випадків;
  • Донецька область – 819 випадків;
  • Житомирська область – 607 випадків;
  • Закарпатська область – 52 випадки;
  • Запорізька область – 836 випадків;
  • Івано-Франківська область – 220 випадків;
  • Київська область – 237 випадків;
  • Кіровоградська область – 105 випадків;
  • Луганська область – 167 випадків;
  • Львівська область – 468 випадків;
  • Миколаївська область – 339 випадків;
  • Одеська область – 1010 випадків;
  • Полтавська область – 174 випадки;
  • Рівненська область – 158 випадків;
  • Сумська область – 452 випадки;
  • Тернопільська область – 406 випадків;
  • Харківська область – 1783 випадки;
  • Херсонська область – 567 випадків;
  • Хмельницька область – 526 випадків;
  • Черкаська область – 169 випадків;
  • Чернівецька область – 525 випадків;
  • Чернігівська область – 167 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Переваги для вакцинованих громадян

  • Навчальні заклади під час "жовтого" рівня працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.
  • Обмеження "жовтого" рівня не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.
  • Власники закладів самі вирішуватимуть, обслуговувати чи ні невакцинованих людей.
  • Якщо буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть тільки в тому разі, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.
  • За наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19 вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.

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