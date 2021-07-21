Коронавірус в Україні. Кількість випадків за добу знову зросла

У вівторок у країні захворіло більше українців, ніж видужало

За останню добу, 20 липня, в Україні виявили 655 нових хворих на ковід – це на 57 більше, ніж добу тому.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.

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Усього в Україні за час епідемії 2 245 930 людей захворіли на COVID-19.

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За вівторок, 20 липня, в Україні одужали 577 людей (загалом – 2 182 502). Померли від коронавірусної хвороби 13 українців (з початку епідемії – 52 769).

Коронавірус 21 липня. Джерело: МОЗ

Тим часом в окупованому Росією Криму встановили новий "рекорд" за кількістю хворих на COVID-19 – виявили понад 400 нових випадків коронавірусної хвороби.

Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко радить українцям якомога швидше зробити щеплення від коронавірусу, не чекаючи "кращої" вакцини, бо найкраща – та, яка вже введена.