Ковід вразив легені ненародженої дитини: як у Харкові рятували немовля і породіллю

Як рятували життя хворої на ковід вагітної та її немовля – випадок складний, один на сотню, кажуть у Харківському пологовому. Але змогли зберегти не тільки два життя, але й уникнути тяжких наслідків, йдеться у новинах "Сьогодні".

Втіха Галини – донечка Міла. Ця крихітка три місяці тому майже уся вміщалася на мамчиних долонях, адже з’явилася на світ передчасно і важила усього 1,45 кг. Жінці довелося народжувати на 32-ому тижні вагітності. Через коронавірус, який вразив легені матері та дитини. Обох врятували у другому Харківському пологовому будинку.

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"Були важкі у нас пацієнтки. У нас було так, що всі ліжка під реанімацію були зайняті. І вони не день і ні два на апаратах ШВЛ", – каже директорка Харківського пологового будинку №2 Наталія Герцен.

Анестезіолог Олександр Кайдалов пам’ятає кожну породіллю за іменем. Боровся за них, як за рідних. Породіллю із дитиною розлучили відразу після народження. Це потрібно заради одужання обох. Галина – у кисневій масці, Міла – на штучній вентиляції легенів. Єдина можливість побачити донечку тоді була – фото та відео. Олександр щодня надсилав звіти своїй пацієнтці.

"Це, напевно, найбільше мене мотивувало жити. Що вона ось там живе, бореться за себе", – зізнається Галина.

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Битву за ці два життя медики-виграли. Галина ж шукала спосіб завдячити лікарям. Зробила це через Фонд Ріната Ахметова. В рамках національної кампанії #Дякуємомедикам.

"Я написала слова подяки Олександру Васильовичу, тому що в моєму серці він назавжди, просто я йому буду вдячна до кінця життя!" – ділиться жінка.

#Дякуємомедикам – лише частина великої благодійної програми "Рінат Ахметов – порятунок життів". Тільки на боротьбу із COVID-19 меценат виділив 450 мільйонів гривень. Для лікарень закуповують не тільки обладнання. Днями медики Харківського пологового будинку отримали від фонду релакс-комплект – масажне крісло, кавомашини, зволожувач повітря.

"Це для відпочинку співробітників, це для того, щоб ми не спали вночі! Могли плідно працювати. Спасибі велике Рінату Ахметову за надану допомогу, велике спасибі!", – каже медсестра Харківського пологового будинку №2 Наталія Криворучко.