Вагітність та ковід: ризик ранніх пологів зростає

Майбутнім матусям треба берегтись від інфекції, а якщо захворіли, в жодному разі не займатись самолікуванням

Ніякого самолікування, ніякого прийому антибіотиків без призначення лікаря. Якщо вагітна жінка підхопила ковід, найкраще, що вона може зробити – звернутися до медиків. Щоби не нашкодити ані дитині, ані собі. Про особливості перебігу коронавірусної інфекції у майбутніх мам – у сюжеті новин "Сьогодні".

Реклама

Жінки, які очікують на появу дитини, у групі ризику у разі тяжкого перебігу ковід. Лікарі кажуть, вони гірше переносять і вагітність, і коронавірусну інфекцію.

"Перебіг, зрозуміло, не такий, як у людини не вагітної, тому що подвійне навантаження, зовсім інший механізм дихання у вагітних, зовсім інші гормональні показники", – каже директор київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслав Камінський.

Згідно дослідженням, діти у жінок, які перехворіли, народжуються раніше за термін та з меншою вагою. Інфекція може передатись й немовляти.

"Є вроджені форми інфекції у дітей. Слава богу, відсоток невеликий. Але ми так розуміємо, що вірус може проникати через плацентарний бар'єр і досягати дитини", – зазначає лікар.

Якщо вагітна жінка підхопила ковід, найкраще, що вона може зробити – звернутися до лікаря. Щоби не нашкодити ні дитині, ні собі.

"Ніякого самолікування, ніякого самовільного прийому антибіотиків, тому що, я підкреслюю, щонайменше 80% випадків не потребують антибіотиків", – наголошує Камінський.

Реклама

І жодного КТ, наполягають медики.

"Будь-які променеві навантаження для вагітних протипоказані, особливо коли лікуємо якийсь важкий стан. Найменш шкідливий – це ультразвуковий спосіб", – радить медик.

На запитання щодо профілактики та лікування ковіду у вагітних відповідав директор київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслав Камінський під час прямої трансляції у Фонді Ріната Ахметова.

Професійні поради у межах проєкту "Запитай у лікаря" щосереди надають сімейні лікарі, інфекціоністи, анестезіологи та інші експерти, які безпосередньо лікують хворих на ковід.

"Інформаційний проєкт "Запитай у лікаря" є частиною системної та масштабної допомоги Фонду Ріната Ахметова у період пандемії, яка реалізується в рамках проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні", – зазначає директорка департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова Юлія Єршова.

Повні трансляції можна знайти на YouTube каналі Фонду Ріната Ахметова. Відео проєкту переглянули вже понад 10 мільйонів разів.

Також В'ячеслав Камінський розповів, що коронавірус став агресивним до жінок, які чекають на появу дитини, а вагітність робить жіночий організм більш вразливим до тяжкого перебігу інфекції.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус