Красна площа і #ilovemoscow: амбасадорка сторінки України в Instagram потрапила в скандал

Фотоблогерка завантажила знімок московського храму у соцмережу/Фото: Instagram/_ksu_erm_, колаж: "Сьогодні"

Фотоблогерка, яка є фотоамбасадором офіційної сторінки України в Instagram, опублікувала у своєму акаунті в соцмережі публікацію-ностальгію про Москву. Свій пост вона доповнила хештегом ilovemoscow.

Відповідне фото з'явилося на сторінці амбасадорки в Instagram.

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Деталі

Фотоблогерка та амбасадорка українського акаунту в Instagram @ukraine.ua опублікувала знімок храму Василя Блаженного в Москві на своїй сторінці в соцмережі. У публікації вона написала хештег ilovemoscow. Однак знімка на сторінці вже немає. Варто зазначити, що свій акаунт вона веде тільки англійською та російською мовами.

Сторінка України в Instagram

Офіційна сторінка України в Instagram з'явилася у 2021 році. Її можна знайти за нікнеймом @ukraine.ua. Сторінка ведеться англійською мовою, щоб просувати позитивний імідж України серед іноземної аудиторії.

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"Вона уособлює сучасну країну, динамічну та інноваційну, яка перевершує очікування та закохує з першого погляду чи візиту", — заявили в МЗС.