Червоні пов'язки. Диверсанти РФ можуть бути на вулицях міст України

Поліція по всій Україні переходить на посилений режим несення служби. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліція закликає громадян повідомляти про всіх підозрілих людей, яких могли помітити на вулицях українських міст. Як застерігає Нацполіція, диверсанти можуть бути всюди.

"Зокрема, особливу увагу слід звертати на людей з елементами червоного кольору на одязі. Правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти особливу увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб із червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102", – говориться у повідомленні поліції.

Також людей просять в ці дні не одягати елементи камуфляжу або речі камуфляжного забарвлення. З таким самим закликом до громадян звернувся мер Львова Андрій Садовий.

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"Люди у камуфляжній формі з червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували осіб із підозрілою поведінкою — одразу повідомляйте на 102. Будьте пильні та обережні!" — закликав Садовий.

Мобілізація ветеранів поліції

Ветеранам органів внутрішніх справ будуть видавати зброю представники Національної поліції.

Відповідний наказ підписав голова Національної поліції України Ігор Клименко, пише пресслужба відомства.