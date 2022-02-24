Поліція озброїть ветеранів, які готові воювати

Ветерани органів внутрішніх справ отримають зброю для додаткового захисту від російської агресії

Нацполіція видаватиме додаткову зброю / Фото: Нацполиция

Ветеранам органів внутрішніх справ видаватимуть зброю представники Національної поліції.

Відповідний указ віддав голова Національної поліції України Ігор Клименко, пише пресслужба відомства.

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За даними пресслужби, процедура буде максимально спрощена, оскільки Верховна Рада підтримала рішення про запровадження в Україні воєнного стану.

"Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України", – повідомляє пресслужба.

Втрати від наступу Росії

Станом на 9-ту ранку опубліковані офіційні дані про такі втрати:

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О 08:36 на Одещині в місті Подільськ, ВЧ 0173, бомбардування, 6 загиблих, 7 поранених, 19 зниклі безвісти.

О 08:38 у місті Маріуполь Донецької області внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У Конотопському районі (Сумська область) під обстріл потрапив автомобіль, постраждала жінка з дитиною.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області – три удари по складах 17-ї танкової бригади.

Позиція бойового чергування 4608 Краснопілля – удар з БПЛА.

Бойовики розбомбили міст через річку Інгулець.

Крім того, є загиблий та постраждалі від обстрілу Броварів.