Хто хоче мільйон доларів? Оголошено нагороду за літаки РФ

Давид Арахамія оголосив нагороду за літаки РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Державний концерн "Укроборонпром" пропонує премії за викрадені літаки та гелікоптери російських окупантів. В "акції" можуть брати участь і самі пілоти РФ.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Facebook.

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За його словами, "Укроборонпром" готовий сплатити премію у 1 000 000 доларів за викрадений або трофейний літак.

Також продовжує діяти програма 500 000 доларів за захоплений вертоліт у робочому стані.

"Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни", – додав Арахамія.

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Фото: скріншот

Літаки РФ вже бояться перетинати кордон України

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські літаки вже побоюються перетинати наш кордон. Втрата ворога за 11 днів війни 46 літаків та 68 вертольотів.

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"А ще додайте до них знищених пілотів – їх роками вчать, і поповнити їх терміново не вдасться", – написала заступник глави українського Міноборони у Facebook.

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