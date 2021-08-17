"Хто не скаче – той москаль": що Янукович знову наговорив українцям – тези

Експрезидент-втікач Віктор Янукович, звинувачений у державній зраді, записав звернення до українців напередодні 30-річчя незалежності України. Незважаючи на розв'язану Росією війну, він все одно наполягає на дружбі з нею і традиційно звинувачує в усьому Захід. До вашої уваги основні тези колишнього "гаранта".

Інших президентів не критикує

"Не стану давати оцінку діям керівників країни... По закінченні трьох десятків років легко висловлюватися стосовно того, які помилки були допущені, і чи можна було їх уникнути. Кожен з президентів, парламентарів, прем'єр-міністрів і членів уряду діяли в умовах конкретних історичних обставин, впливати на які, а тим більше змінювати їх, вони не завжди могли".

Захід злякався союзу Україна-РФ

"Намагаючись вести на рівних діалог як із Заходом, так і з Росією, країна постійно наштовхувалася на труднощі, коріння яких лежали аж ніяк не в нашій неспроможності забезпечувати соціально-економічний прогрес, а в проблемах геополітичного спрямування. Нормальні партнерські відносини України з Росією розглядали на Заході, головним чином в США, як загрозу повернення РФ у світову політику в ролі, яку грав свого часу СРСР".

Свобода слова від Януковича

"Ми забезпечували свободу слова навіть в тих випадках, коли ця "свобода" зазіхала на підвалини державності. Ми не перешкоджали праву жителів західних областей споруджувати пам'ятники тим, кого вони вважали своїми національними героями навіть ціною образи історичної пам'яті жителів південного сходу. Ми не переслідували членів націоналістичних організацій, вважаючи, що вони оцінять толерантність держави. Ми на багато чого закривали очі... Не думаю, що це була помилкова політика".

Угода про асоціацію, з якої почався Майдан

"Під тиском опозиції і Заходу ми опинилися в ситуації, коли розуміння передчасності підписання Угоди про асоціацію наражалося на прагнення наших супротивників за всяку ціну продавити це рішення... Ми вирішили перенести терміни підписання цього документа у зв'язку з необхідністю глибше проаналізувати економічну складову угоди в контексті усунення можливих протиріч для забезпечення взаємовигідного співробітництва з РФ, що відповідає національним інтересам України".

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Головна "помилка" України

"На моє глибоке переконання, головною помилкою в нашій тридцятирічній історії була не обманута довіра до Росії, а відмова від добросусідства з нею. На перший погляд невинне: "Хто не скаче – той москаль", покликане допомогти зігрітися мітингувальникам на Майдані, насправді виявилося сигналом до початку політики перманентного протистояння і конфронтації з нею".

При Януковичі було краще?

"Те, що народ при нашій владі жив краще, – це факт. І цей факт ще красномовніший, якщо враховувати нинішнє зубожіння українців. Але вірте – все зміниться. По суті, для цього потрібно не так багато: просто проголосувати на виборах за тих, хто вміє управляти державою, хто знає, що таке закони економіки, хто цінує право людини розмовляти рідною мовою, ходити до церкви, яку вважає своєю духовною обителлю, хто живе любов'ю до ближнього, а не ненавистю".

Віктор Янукович – від президента до втікача

Віктор Янукович у 2002-му і 2006 роках був прем'єр-міністром України, а 2009-го став президентом. Главою держави він міг навіть стати 2004-го, але тоді його суперник Ющенко через суд домігся перемоги на виборах.

Восени 2013 року Янукович відмовився підписати Угоду про асоціацію з ЄС, що спровокувало Євромайдан, який переріс у Революцію Гідності, після чого був змушений тікати до Росії. 12 січня 2015 року був оголошений у розшук Інтерполом, але 21 липня того ж року розшук призупинено.

2019 року Янукович був засуджений до ув'язнення за держзраду. Його визнали винним в тому, що він діяв безпосередньо з метою домогтися окупації Криму Росією.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 24 січня 2019 року суд визнав Януковича винним у державній зраді й засудив до 13 років позбавлення волі. Захист експрезидента подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду Києва у справі про держзраду. Пізніше колегія суддів Апеляційного суду Києва вказала на описки у вироку. У жовтні 2020-го суд залишив вирок Януковичу чинним.

Тим часом проти Януковича починають нове розслідування. Колишньому президенту закидають участь у злочинній змові з ексголовами СБУ і МВС, які влаштували майданівцям терор.