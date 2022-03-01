Кулеба поговорив з Блінкеном: США нададуть зброю та запровадять ще санкції проти РФ

Блінкен запевнив Кулебу, що США й надалі будуть підтримувати України/Фото: Alex Edelman/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив у США більше санкцій і зброї для боротьби з російськими окупантами. Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв надати.

Про це Кулеба написав у Twitter.

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Державний секретар Блінкен запевнив у непорушній підтримці з боку Сполучених Штатів Америки. Голова МЗС України наголосив, що наша держава прагне миру. Однак поки на нас нападає Росія, потрібно вводити більше санкцій. Крім того, Україні потрібна зброя.

"Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", — йдеться в дописі Кулеби.

Росія зазнає втрат

Українські захисники продовжують методично знищувати ворога. Цього разу нашим військовим допомогли "Байрактари".

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Під Лебедином Сумської області українські військові за допомогою "Байрактарів" знищили техніку окупантів – 96 ворожих танків, 20 "Градів" та вісім бензовозів. Українські бійці дають гідну відсіч ворогові.

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