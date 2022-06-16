Кулеба прийшов на зустріч з лідерами європейських країн на одній нозі (фото, відео)

Дмитро Кулеба вийшов у світ, незважаючи на травму. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також був присутній на переговорах президента Володимира Зеленського з лідерами Франції, Італії, Румунії та Німеччини, незважаючи на те, що нещодавно отримав травму ноги. На заході глава української дипломатії з'явився на милицях.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Так, на опублікованих фото та відео можна побачити, що Дмитро Кулеба прийшов на зустріч Зеленського з європейськими лідерами на милицях та в гіпсі.

Дмитро Кулеба на зустрічі з лідерами європейських країн

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Нагадаємо, Дмитро Кулеба пошкодив ногу, коли намагався відновити заняття спортом. Наразі голові української дипломатії наклали гіпс.

"Тут могла бути історія про ворожу ДРГ. Але насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись вперше з початку війни відновити заняття спортом. Неприємності трапляються, але з ніг мене не зіб’ють. Часу вибувати з лав наразі немає", – зазначив він.

Кулеба додав, що продовжує активно працювати та втілювати пріоритети президента:

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"Тягнути важку зброю, закручувати РФ санкційні гайки, витискати статус кандидата для України. Навіть на милицях і одній нозі – вперед до перемоги", – резюмував міністр.

Раніше ми розповідали, що глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на слова президента РФ про розмінування одеських портів. Він нагадав, що порожнім словам Володимира Путіна, що він не нападе на Одесу, не можна довіряти. А якби він дотримувався своїх обіцянок, то повномасштабное вторгнення 24 лютого не почалося б. Про це Кулеба написав в своєму Twitter.

Також Кулеба різко відповів Макрону на заяву щодо "неприниження Росії".

Крім того, Кулеба назвав три пункти, за якими Україна не піде на компроміс з Росією.