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Кулеба отримав важку травму і показав, що йому допомагає

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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13 червня, 20:31
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Тепер міністр ходить на милицях, але продовжує активно працювати
Дмитро Кулеба тепер ходитиме з гіпсом. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Кулеба тепер ходитиме з гіпсом. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба отримав травму. Він пошкодив ногу, коли намагався відновити заняття спортом. Наразі голові української дипломатії наклали гіпс.

Про це Кулеба розповів на своїй сторінці в Instagram.

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"Тут могла бути історія про ворожу ДРГ. Але насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись вперше з початку війни відновити заняття спортом. Неприємності трапляються, але з ніг мене не зіб’ють. Часу вибувати з лав наразі немає", – зазначив він.

Кулеба додав, що продовжує активно працювати та втілювати пріоритети президента:

"Тягнути важку зброю, закручувати РФ санкційні гайки, витискати статус кандидата для України. Навіть на милицях і одній нозі – вперед до перемоги", – резюмував міністр.

Кулеба пояснив, для чого насправді Путіну розмінування українських портів

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на слова президента РФ про розмінування одеських портів. Він нагадав, що порожнім словам Володимира Путіна, що він не нападе на Одесу, не можна довіряти. А якби він дотримувався своїх обіцянок, то повномасштабное вторгнення 24 лютого не почалося б. Про це Кулеба написав в своєму Twitter.

Глава української дипломатії згадав, як Путін у лютому обіцяв президенту Франції та канцлерові Німеччини, що не нападатиме на Україну. Точно так само російський президент може використати розміновані морські шляхи, щоб атакувати Одесу.

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"Путін каже, що не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлерові Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення до нашої країни. Ми не можемо довіряти Путіну, його слова порожні", – зазначив Кулеба.

Раніше ми розповідали, що Кулеба різко відповів Макрону на заяву щодо "неприниження Росії".

Крім того, Кулеба назвав три пункти, за якими Україна не піде на компроміс з Росією.

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