Лікуємо "Дельту" вдома: лікар-пульмонолог назвала головні помилки

Світлана Гук розповіла, як лікувати коронавірус вдома. Колаж: "Сьогодні"

Київський лікар-пульмонолог розповіла як перенести коронавірус в домашніх умовах і які не можна допускати помилки.

Про це в інтерв'ю для ТСН розповіла київський лікар-пульмонолог Світлана Гук.

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Для того, щоб перенести хворобу в домашніх умовах, необхідно:

якщо температура досягла вище 38 градусів — необхідно застосовувати жарознижувальні засоби ;

; рекомендується приймати вітаміни С, D і цинк ;

; пити якомога більше води.

Вона вказала, що основною проблемою при самолікуванні в українців залишаються "самопризначенї" ліки у вигляді гормонів, антикоагулянтів та антибіотиків.

"До грубих, інколи, на жаль, фатальних помилок можна віднести самостійне використання гормонів, антикоагулянтів, антибіотиків. Препарати цих груп має призначати лише лікар, бо важливо не тільки робити це вчасно, не раніше, не пізніше за необхідне, але і дози можуть бути дуже різними для різних пацієнтів", – сказала Світлана Гук.

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Ще одна важлива помилка — це пізнє звернення за допомогою. Нерідко зустрічаються випадки, що пацієнт приходить до фахівця вже на стадії, коли насичення крові киснем досягає критично низьких показників.

"Якщо протягом хвороби відбувається зниження сатурації крові, нижче 92-94%, – час звертатись за допомогою, не залишатись сам на сам з ситуацією", – зазначила медик.

Світлана Гук зазначила, що "Дельта" по-різному впливає на пацієнтів, чіткої закономірності немає. У стаціонар можуть потрапити як літні люди з хронічними хворобами, так і молодь, умовно здорові пацієнти.

"Вік пацієнтів різний, немає жодної закономірності", – додала медик.

Вакцина або імунітет: вчені порівняли, що ефективніше проти COVID-19

Раніше ми повідомляли, що у США вже зафіксовано понад 40 мільйонів випадків зараження на SARS-CoV-2. Виходячи з цього, американські вчені прагнули вивчити захист людини від цього вірусу. Вони провели порівняння ефективності мРНК-вакцин від коронавірусу і природного імунітету, набутого після захворювання.

"Ми провели ретроспективне обсерваційне дослідження, в якому порівнювали дві групи осіб... Осіб, раніше неінфікованих SARS-CoV-2, які отримали 2 дози вакцини Pfizer або Moderna, і нещодавно інфікованих осіб, які невакциновані, і тих, котрі одержували вакцину після зараження", – йдеться в дослідженні.

Аналіз проводили з червня по серпень 2021 року, до початку циркуляції штаму "Дельта".

З’ясувалося, що вакциновані особи після 65 років мають надійніший захист від інфікування, ніж ті, хто мав природний імунітет після перенесеної хвороби.

У віці до 65 років захист, що формувався природним чином і шляхом вакцинації, був однаковим.

Групу учасників похилого віку вакцинували мРНК-вакцинами, які формували надійніший захист від інфекції, ніж природний імунітет після попереднього інфікування, знижуючи ризик на додаткові 66% (Moderna) і 68% (Pfizer).

Вакцини давали більший захист від госпіталізації – зниження ризику ще на 61% (Moderna) і 45% (Pfizer).

Ризик смерті був менший на 95% (Moderna) і 99% (Pfizer) відповідно.

Скориговані оцінки виживання за подією індексу