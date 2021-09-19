Два місяці у ліжку і кілька місяців реабілітації – як виліковують найтяжчих хворих на ковід

Фонд Ріната Ахметова надає масштабну підтримку медичним закладам на національному рівні

Фонд Ріната Ахметова забезпечує лікарні сучасним обладнанням. Колаж "Сьогодні"

За тяжкого перебігу ковіду вкрай важливо мати повний доступ до сучасного обладнання. З перших днів пандемії понад пів тисячі лікарень у країні отримали апаратуру від найбільшої благодійної організації – Фонду Ріната Ахметова. Це вже врятувало сотні тисяч пацієнтів. Героїня "Сьогодні" провела на лікарняному ліжку два місяці, але виборола життя.

Марія вже багато місяців не полишає рідного подвір’я. Жінка знесилена через постковідний синдром. Гостям радіє до сліз, особливо тим, хто врятував їй життя. Василь Чорновус – анестезіолог Уманської районної лікарні. Туди Марію доправили у тяжкому стані ще навесні. Обоє мешкають в одному селі.

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Марія, або Міра, як називають її односельці і домашні, до цього два тижні лікувалася від ГРВІ. Інгаляції, припарки. Тоді загрози коронавірусу не сприймала всерйоз, доки не потрапила до реанімації.

"Мені не хватає кисню. Я задихаюся. Я лежу і в мозку чую, що у мене затерпають пальці. І таке в голові. І тільки молюся: "Господі, збережи мій мозок, щоб я могла мислити", – каже Марія Палюх.

Місцеву лікарню потужна хвиля пандемії накрила восени минулого року, згадує інфекціоністка Ольга Соколовська. Їй тоді довелося достроково вийти з декрету.

"Ще не була лікарня під статусом ковідної лікарні. Але пацієнтів дуже було вже багато. І так, як пацієнтів вже не було куди госпіталізувати – я настільки пам’ятаю, як на цій території, просто з раннього раночка тебе з усіх сторін хапають за руки, люди помирають. Вони задихаються! У них паніка. Вони приїжджали вже у пізніх станах", – згадує лікар-інфекціоніст Ольга Соколовська.

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Тоді в медзакладі оперативно розгорнули чотири стаціонари. Наразі тут нове обладнання і повний штат лікарів. Чим більше ковідний пацієнт зволікає з госпіталізацією, тим важче вивести його з критичного стану. Марію врятували на апараті ШВЛ. Сучасним обладнанням лікарню торік забезпечив благодійний Фонд Ріната Ахметова.

"Апарат, який був наданий Фондом Ріната Ахметова, допоміг врятувати життя. Меценатство, як діяльність, сприймається позитивно всюди у світі. Я рахую, що фонд, що стосується здоров’я нації, здоров’я людей, працює у правильному плані", – зазначає медик.

Український бізнесмен і благодійник Рінат Ахметов у перші дні пандемії об'єднав ресурси Фонду, футбольного клубу "Шахтар", компаній ДТЕК, Метінвест та інших активів SCM. Виділив понад 450 мільйонів гривень на боротьбу з COVID-19.

"Коронавірус – це біда, з якою сучасний світ стикнувся у такому масштабі, напевно, уперше. Я абсолютно впевнений, що в цій ситуації кожен має замислитись, чим конкретно він може допомогти Україні й українцям. Не залишається осторонь і бізнес SCM. У партнерстві з МОЗ ми робимо все, щоб запобігти епідемії коронавірусу в містах нашої присутності та у всій країні", – каже засновник Благодійного фонду Рінат Ахметов.

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Державні медзаклади: сільські, районні, міські лікарні, інститути, клініки – отримали понад тисячу одиниць висококласного обладнання, більше як 200 апаратів ШВЛ. Фонд придбав для медзакладів країни сотні тисяч експрес-тестів, засобів захисту і витратних матеріалів. За 30 років незалежності України – це безпрецедентна приватна благодійна ініціатива.

"Це найбільша системна і масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам в боротьбі з коронавірусом. Всього допомогу Фонду отримали понад 500 медзакладів по всій країні", – зазначає директорка проєктів і програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

Масштабну підтримку медичним закладам Фонд надає на національному рівні. Це успішна боротьба з раком, туберкульозом. Тільки 2019 року в найкоротші терміни фонд закупив, обладнав і доправив у регіони 200 сучасних швидких різного призначення.

Марія із чоловіком власноруч звели будинок, мають розкішний сад. На жаль, доглядати за улюбленими трояндами – жінка поки не в змозі. Попереду тривала реабілітація. Та Марія щодня дякує тим, хто дав змогу милуватися красою квітів, і цінує кожну мить життя.