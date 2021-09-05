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Полетів на реабілітацію: що відомо про стан Кравчука після операції

Ірина Ковальчук
5 вересня, 20:43
Після місяця в реанімації першого президента України, можливо, перевезли за кордон

Операцію першому президенту України Леоніду Кравчуку проводив кардіохірург Борис Тодуров / Колаж "Сегодня"

Перший президент України Леонід Кравчук недавно поїхав до Німеччини на реабілітацію після складної операції на серці, яку йому провів ще в кінці червня відомий кардіохірург Борис Тодуров.

Про це повідомив блогер і телеведучий Сергій Поярков у коментарі Obozrevatel. Він недавно теж був прооперований у Київському центрі серця.

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"Кравчук ось недавно лежав недалеко від моєї палати – поїхав до Німеччини на реабілітацію", – розповів, зокрема, Поярков.

За наявною інформацією, 87-річний Леонід Макарович після складної операції на серці провів понад місяць в реанімації на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі оцінювали його стан як складний.

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Нагадаємо, операцію на серці Леоніду Кравчуку провели 29 червня. Після стало відомо, що вона нібито пройшла за планом, без будь-яких побічних проблем, а перший президент незалежної України відновлюється після операції в лікарняній палаті й почувається добре.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, чи замінять Кравчука в ТКГ через проблеми із серцем.

Зазначимо, що з моменту операції Леонід Макарович не з'являвся на людях.

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