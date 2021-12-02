Лох-Несське чудовисько в Україні! Легенди містичного озера на Закарпатті

Місцеві розповідають, що на озері не раз загадковим чином зникали люди. / Фото: Колаж: Сьогодні
Мало хто знає, але в Україні є власне Лох-Несське чудовисько. Подейкують, що зустріти його можна Дийдівському озері неподалік міста Берегове Закарпатської області.
Сайт "Сьогодні" переказує моторошні історії, пов'язані із цим місцем.
В озері живе велитенський змій
Дийдівське озеро – це залишок болота Чорний Мочар, на місці колишнього піщаного кар’єру. Старожили. вважають, що в ньому живе великий чорний змій з довгою шиєю і товстим тулубом. Вже не раз лунало припущення, що дийдівське чудовище є "родичем" всесвітньо відомого монстра з шотландського озера Лох-Несс.
Як розповідають місцеві, раніше під час нічних купань на озері часто безслідно зникали люди. Ці жертви приписували таємничому змію. Однак, в останні роки не було зафіксовано жодного подібного випадку.
Чому городище над озером Дийда стоїть пусткою
Інша легенда про озеро сягає тих часів, коли в Карпати рушила татаро-монгольська орда, залишаючи за собою смерть і руїни. Тоді місцевий пан Баркач наказав спорудити через болото Чорний Мочар міст.
Через цей міст люди несли каміння і землю, насипали пагорб і спорудили фортецю. Цей замок став спасінням для місцевих жителів від ординської навали. Татаро-монголи довго намагались його здобути, однак після довгих кровопролитних боїв змішені були відійти з цих земель.
Однак, невдовзі фортецю захопила розбійницька ватага ("двадцять і чотири розбійники"), а хороброго Баркача розбійники вбили. Ватажок розбійників Борат закохався в доньку пана з сусіднього села Кривого. Батько красуні, звичайно, відмовився віддавати свою дитину за розбійника. Тоді Борат розізлився і здійснив кривавий напад на село Криве саме в той момент, коли дівчина виходила заміж за місцевого рицаря. Борат не пожалів нікого, загинули всі учасники весільної церемонії, в тому числі й самі молоді. Всі селяни були вбиті, а хати спалені.
Відтоді лише урочище Криве пам’ятає, що колись в цих місцях було село. Тоді в людей скінчилось терпіння, вони зібрались – і знищили логово розбійників. Відтоді городище над озером Дийда стоїть пусткою.
Чи можна побачити змія на власні очі
Влітку озеро Дийда є улюбленим місцем відпочинку для закарпатців і туристів. На озері створено центр парусного спорту, діють кафе і медичний пункт.
Площа озеро становить 54,6 гектара. Максимальна глибина – 16 м, а за твердженням місцевих жителів, найглибше місце – 20 м.
Щоб перевірити чутки про змія, можна відправитися на місце і побачити все на власні очі. А заодно і добре відпочити.
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