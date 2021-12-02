Лох-Несское чудовище в Украине! Легенды мистического озера в Закарпатье

Местные рассказывают, что на озере не раз загадочным образом исчезали люди. / Фото: Коллаж: Сегодня

Мало кто знает, но в Украине есть свое Лох-Несское чудовище. Поговаривают, что встретить его можно на Дийдовском озере недалеко от города Берегово Закарпатской области.

Сайт "Сегодня" пересказывает жуткие истории, связанные с этим местом.

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В озере живет гигантский змей

Дийдовское озеро – это остаток болота Черный Мочар, на месте бывшего песчаного карьера. Старожилы считают, что в нем обитает большой черный змей с длинной шеей и толстым туловищем. Уже не раз звучало предположение, что дийдовское чудовище существуют "родственником" всемирно известного монстра из шотландского озера Лох-Несс.

Как рассказывают местные, раньше во время ночных купаний на озере часто бесследно исчезали люди. Эти жертвы приписывали таинственному змею. Однако в последние годы не было зафиксировано ни одного подобного случая.

Почему городище над озером Дийда пустует

Другая легенда об озере уходит в те времена, когда в Карпаты двинулась татаро-монгольская орда, оставляя за собой смерть и руины. Тогда местный господин Баркач приказал соорудить через болото Черный Мочар мост.

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Через тот мост люди несли камни и землю, насыпали холм и построили крепость. Этот замок стал спасением для местных жителей от ордынского нашествия. Татаро-монголы долго пытались его завоевать, однако после долгих кровопролитных боев должны были уйти с этих земель.

Однако вскоре крепость захватила разбойничья ватага ("двадцать четыре разбойника"), а храброго Баркача разбойники убили. Вожак разбойников Борат влюбился в дочь господина из соседнего села Кривого. Отец красавицы, конечно, отказался отдавать своего ребенка за разбойника. Тогда Борат разозлился и совершил кровавое нападение на Кривое именно в тот момент, когда девушка выходила замуж за местного рыцаря. Борат не пожалел никого, погибли все участники свадебной церемонии, в том числе сами молодые. Все крестьяне были убиты, а дома сожжены.

С тех пор только урочище Кривое помнит, что когда-то в этих местах было село. Тогда у людей кончилось терпение, они собрались – и уничтожили логово разбойников. С тех пор городище над озером Дийда пустует.

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Можно ли увидеть змея своими глазами

Летом озеро Дийда – любимое место отдыха для закарпатцев и туристов. На озере создан центр парусного спорта, действуют кафе и медицинский пункт.

Площадь озера составляет 54,6 гектара. Максимальная глубина – 16 м, а по утверждению местных жителей, самое глубокое место – 20м.

Чтобы проверить слухи о змее, можно отправиться на место и увидеть все своими глазами. А заодно и хорошо отдохнуть.

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