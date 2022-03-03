Найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко загинув у повітряному бою за Україну

Олександр Оксанченко. Фото: колаж "Сьогодні"

Полковник Олександр Якович Оксанченко загинув у повітряному бою, відвертаючи на себе ворожу авіацію РФ. Він став найкращим льотчиком-винищувачем у світі, отримав звання Героя України посмертно.

"Війна забирає найкращих..." – написав журналіст Євген Агарков на своїй сторінці у Facebook, згадавши яким був льотчик.

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За його словами, вони познайомилися шість років тому в розташуванні миргородської бригади, де служив полковник.

"При знайомстві я не знав усіх заслуг цієї людини... а дізнавшись – не повірив, що вона може бути настільки скромною. Таких, як він, називають "повітряний ас". Але він тоді сказав: "Повітряний ас – це не статус, а величезна відповідальність", – пише журналіст.

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Оксанченко перший серед військових льотчиків винищувальної авіації у повному обсязі опанував програму фігур вищого пілотажу. Літав на Л-39, МіГ-21, Су-27. Був дисплей-пілотом на Су-27. Став одним з найкращих пілотів Повітряних сил ЗСУ і майстром повітряного бою.

2016 року Оксанченка нагородили орденом Данила Галицького за роботу в зоні АТО та під час окупації Криму. Відомим у світі він став завдяки регулярним перемогам на найбільших світових авіашоу, де його фактично на кожному змаганні визнавали найкращим за виконання фігур вищого пілотажу.

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Крім того, він здобув перемогу і в номінації "Найкращий пілотаж серед країн – партнерів НАТО" у Великій Британії. Переміг у номінації "Відкриття року" загальноміського відкритого рейтингу популярності "Людина року-2016" у Миргороді.

"Ця людина передала свій досвід не одному десятку молодих офіцерів. І завжди неймовірно раділа, коли учні досягали висот. Я не буду здивований, якщо в підсумку виявиться, що той-таки легендарний Привид Києва – це учень Оксанченка. Героям слава!" – написав Агарков.

Журналіст додав, що було б справедливо, якби одному з літаків Су-27 миргородської бригади надали ім'я Олександра Оксанченка, як це свого часу зробили на честь Василя Никифорова, померлого у 2015 році.

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