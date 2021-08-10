Лукашенко добалакався. МЗС України викликало "на килим" білоруського дипломата

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі в Україні Кирила Камишева, щоб висловити йому рішучий протест у зв'язку з грубими заявами Олександра Лукашенка під час вчорашньої пресконференції.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Насамперед в МЗС попередили, що якщо Лукашенко визнає окупований Крим російським, він стане співучасником злочину Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками.

"Подібними заявами він порушує міжнародні зобов’язання Білорусі щодо дотримання норм і принципів міжнародного права", – заявили в Києві.

Від білоруського дипломата зажадали пояснень слів Лукашенка, який дозволив "прокурорам" т.зв. "ЛНР" приїхати до Мінська для допиту журналіста Романа Протасевича, хоча в МЗС Білорусі цей факт заперечували.

Також в МЗС назвали безвідповідальною пропагандою риторику Лукашенка про "контрабанду зброї" і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі.

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"Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі", – заявили українські дипломати.

А заяву білоруського диктатора про те, що, мовляв, він разом з Путіним може "поставити на коліна" Україну, в МЗС назвали проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили.

"Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенко на нього є програшною ставкою", – підсумували у відомстві.

Що накоїв Лукашенко у Білорусі

Лукашенко очолив вкотре Білорусь у серпні минулого року за підсумками президентських виборів. Щоправда, їх не визнав цивілізований світ, зокрема Україна, а самого Лукашенка називають тепер самопроголошеним лідером і диктатором. Після цього в Білорусі почалися місяці масових протестів, а за ґратами побували тисячі білорусів, які мирно протестували проти чинного режиму.

Витівка офіційного Мінська з примусовою посадкою літака Ryanair взагалі шокувала світ – країни Європи заборонили польоти над Білоруссю. Режим Лукашенка нарвався на санкції Євросоюзу, обмежувальні заходи готує навіть Україна.

Лукашенко пішов ще далі – підписав закон "Про зміну законів щодо захисту суверенітету і конституційного ладу", яким дозволив залучати армію до боротьби з протестами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 9 серпня на пресконференції Лукашенко багато разів згадував про Україну. За його словами, будь-яка спроба силою повернути Донбас закінчиться трагедією для України.

Своэю чергою у Зеленського відреагували на заяви Лукашенка. На Банковій заявили, що будь-які недружні дії Мінська матимуть потужну відповідь з боку України і світової спільноти.