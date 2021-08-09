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Україна відповість. У Зеленського відреагували на заяви Лукашенка

9 серпня 2021 18:54

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Прессекретар президента України Сергій Никифоров прокоментував зухвалі заяви білоруського диктатора

У Зеленського відповіли Лукашенку. Фото: колаж "Сьогодні"

У Зеленського відповіли Лукашенку. Фото: колаж "Сьогодні"

Заяви самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка щодо України безпідставні.

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Про це заявили в Офісі президента.

"Україна залишається вірним другом та підтримуватиме діалог з білоруським народом напряму, а в політичні процесі інших країн, зокрема й Білорусі – не втручатиметься", – сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров.

А будь-які недружні дії, за словами Никифорова, матимуть потужну відповідь з боку України та світової спільноти.

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Никифоров також додав, що зараз уряд України спрямовує свої зусилля виключно на забезпечення безпеки на території країни і повернення її суверенітету.

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"Президент наголошує, що Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх, як заявив Олександр Лукашенко. Заяви Олександра Лукашенка український президент вважає безпідставними", – зазначив речник.

Крім того, президент України допускає думку, що відповідними заявами Лукашенко намагається відвести погляд суспільства від подій, які сьогодні відбуваються на території Білорусі.

Зазначимо, більшу частину нової пресконференції білоруський диктатор присвятив українським питанням. Була порушена тема Криму, Донбасу і Віталія Шишова.

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