Люди хворіють, квартири покриваються пліснявою. Жителі Сум вимагають увімкнути опалення

У Сумах досі не включили опалення в третині будинків. / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на початок листопада, у Сумах без опалення та гарячої води залишаються третина житлових будинків. Місцеві жителі вимагають негайно подати тепло та покарати всіх, хто причетний до зриву запуску опалювального сезону.

Про це йдеться у петиції, яку подали містяни.

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Петицію зареєстрували 3 листопада. Менше ніж за добу вона набрала 153 підписи із 250 необхідних. На те, щоб зібрати підписи, є ще 44 дні, але очевидно, що ініціативу підтримають потрібна кількість людей вже сьогодні-завтра.

"Терміни подачі постійно зсуваються! Вже не перший рік КППВ (Котельня північного промузла, – ред.) зриває терміни подачі тепла та гарячої води. Причини постійно змінюються від ремонтних робіт до боргів" , – скаржаться сумчани.

Вимоги

Організацію звинуватили у тому, що вона не справляється зі своїми обов'язками щодо надання послуг.

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"Підготовчі роботи мають проводитися заздалегідь. За кілька місяців потрібно проводити тестування, ремонт, усувати борги, закуповувати газ та затверджувати тарифи! Але КППВ починає це робити у жовтні" , – йдеться у петиції.

Там висунуто вимоги:

Подати опалення негайно і не гальмувати процес бюрократією щодо затвердження тарифів та підписання договорів.

і не гальмувати процес бюрократією щодо затвердження тарифів та підписання договорів. Користувачам КППВ виплатити компенсацію у вигляді знижки на послуги за перший місяць.

у вигляді знижки на послуги за перший місяць. Провести розслідування та покарати всіх причетних до зриву строків .

. Керівництву міста починати контролювати процес у серпні , а не жовтні.

, а не жовтні. Якщо КППВ не в змозі впоратися, перевести місто на інші котельні.

"Ви псуєте людям здоров'я та їхнє житло! У квартирах дуже холодно та сиро. Електричні обігрівачі вже не справляються. Люди починають хворіти. А квартири покриваються пліснявою. Хто за це відповість?" , – цікавляться місцеві жителі.

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Ситуація у місті

Котельня північного промузлу до кінця жовтня не запрацювала, тож третина міста залишалася без опалення. На апаратній нараді директора "Котельні Північного промузлу" АТ Сумське НВО Леонід Коваленко просив "зрозуміти та потерпіти ще тиждень" , поки вирішать питання з реструктуризацією боргу

Котельня північного промузлу має понад 39 млн грн боргу за транспортування та постачання газу.

Сумська міська рада на сесії 1 листопада виступила гарантом перед "Сумигаз" за борги Котельні та погодилася за тиждень обговорити можливе прийняття у комунальну власність майна приватного підприємства. Проте про те, коли до будинків місцевих мешканців надійде тепло, у міськраді не уточнювали.

Реакція уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на конфлікт.

"Дав доручення голові Сумської облдержадміністрації та голові НАК "Нафтогаз" вирішити проблемне питання з опаленням будинків котельні Сумського національного аграрного університету. ВНЗ має отримати можливість постачати тепло людям за ціною газу, встановленою для населення" , – сказав Шмигаль під час засідання уряду у середу.

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