Мама відправила на "роботу"? В Одесі серед ночі помітили 10-річного хлопчика зі скрипкою (відео)

В Одесі затримали матір 10-річного вуличного музиканта. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі в Одесі виявили 10-річного вуличного музиканта, який грав на скрипці без супроводу дорослих.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини Одеса.

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Його знайшли охоронці "Муніципальної Варти".

"Під час чергування на Приморському бульварі муніципали побачили хлопчика-скрипача приблизно 10 років. Він уночі, один, без супроводу дорослих, грав на скрипці на розі Приморського бульвару та провулку Чайковського", – йдеться у повідомленні.

Чому без батьків

Хлопчика запитали, де його батьки? Він зі свого мобільного телефону набрав батька, який повідомив охоронцям, що хлопчик із мамою пішов у гості та зараз його мама забере. Незабаром на місце події прийшла мати та влаштувала скандал.

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В результаті на неї склали адмінпротокол.

На Одещині експлуатували дітей на заправці

У Білгород-Дністровському районі поліція розпочала розслідування за фактом експлуатації дитячої праці на автозаправній станції.

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Поліція знайшла пункт продажу зрідженого газу з порушенням правил безпеки – на заправці у селі Старокозача продавали паливо у побутові балони без дотримання правил та необхідних дозволів.

"Під час огляду виявили та вилучили майже чотири тонни зрідженого газу. Також встановлено, що оператором на заправці працювала 15-річна дівчинка, виконуючи роботи з підвищеною небезпекою", – йдеться у повідомленні.

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