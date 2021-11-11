Мама відправила на "роботу"? В Одесі серед ночі помітили 10-річного хлопчика зі скрипкою (відео)

В Одесі затримали матір 10-річного вуличного музиканта. / Фото: Колаж: Сьогодні
Вночі в Одесі виявили 10-річного вуличного музиканта, який грав на скрипці без супроводу дорослих.
Про це повідомляє Telegram-канал Новини Одеса.
Його знайшли охоронці "Муніципальної Варти".
"Під час чергування на Приморському бульварі муніципали побачили хлопчика-скрипача приблизно 10 років. Він уночі, один, без супроводу дорослих, грав на скрипці на розі Приморського бульвару та провулку Чайковського", – йдеться у повідомленні.
Чому без батьків
Хлопчика запитали, де його батьки? Він зі свого мобільного телефону набрав батька, який повідомив охоронцям, що хлопчик із мамою пішов у гості та зараз його мама забере. Незабаром на місце події прийшла мати та влаштувала скандал.
В результаті на неї склали адмінпротокол.
На Одещині експлуатували дітей на заправці
У Білгород-Дністровському районі поліція розпочала розслідування за фактом експлуатації дитячої праці на автозаправній станції.
Поліція знайшла пункт продажу зрідженого газу з порушенням правил безпеки – на заправці у селі Старокозача продавали паливо у побутові балони без дотримання правил та необхідних дозволів.
"Під час огляду виявили та вилучили майже чотири тонни зрідженого газу. Також встановлено, що оператором на заправці працювала 15-річна дівчинка, виконуючи роботи з підвищеною небезпекою", – йдеться у повідомленні.
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