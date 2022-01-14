Масштабна хакерська атака в Україні: що насправді відбувається з Дією

Портал Дія тимчасово не працює. / Фото: Колаж: Сьогодні
Хакери в ніч на 14 січня атакували низку державних сайтів, зокрема і портал Дія. Зловмисники опублікували на сайтах заяву про масштабний витік персональних даних українців.
У Мінцифри дали роз'яснення щодо хакерської атаки.
Чи працює додаток Дія
Мобільний застосунок Дія працює в штатному режимі.
"Дія – безпечний продукт, що не зберігає персональні дані, а лише відображає їх із реєстрів", – заявили у Мінцифри.
Очільник міністерства Михайло Федоров також пояснив, що дані українців у безпеці, оскільки постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.
Що з порталом Дія
Його відключено, як і низку інших урядових сайтів. Це необхідно для локалізації проблеми та запобігання поширення атаки на інші ресурси.
"Більшість сайтів вже відновлено. Фахівці Мінцифри включені на допомогу СБУ, Кіберполіції та Держспецзв'язку", – написав Федоров в своєму Telegram.
Що сталося
У ніч з 13 на 14 січня 2022 року хакери здійснили масову кібератаку на вебсайти державних структур України. Наразі ведуться роботи з усунення несправності, а також працюють СБУ та Кіберполіція.
Вранці 14 січня не відкривалися сайти:
- Кабміну,
- МЗС України,
- ДСНС України,
- МОН України,
- Мінспорту,
- Міненерго,
- Мінагрополітики
- Дії.
Раніше ми писали:
- Після нічної масштабної атаки хакерів на сайти державних органів України продовжують підраховувати кількість постраждалих веб-ресурсів.
- Атака з погрозами. Що кажуть в СБУ про нічний злом урядових сайтів.