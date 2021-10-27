"Мажорна" ДТП у Харкові: стало відомо, в якому стані постраждалі (відео)

Стало відомо, у якому стані постраждалі. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові в результаті смертельної ДТП, яке влаштував 16-річний мажор на Infiniti, троє людей перебувають у лікарні. Стало відомо, в якому вони стані.

Про це повідомила віце-мер Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

Реклама

Що з постраждалими

На сьогоднішній день у лікарні перебуває троє людей. Це пасажири. 16-річний водій не постраждав, йому надали допомогу амбулаторно і він пішов з лікарні.

Серед постраждалих:

юнак 19 років – закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забиті рани голови, вивих лівого плеча, забиття тулуба. Знаходиться на лікування у лікарні швидкої допомоги.

– закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, забиті рани голови, вивих лівого плеча, забиття тулуба. Знаходиться на лікування у лікарні швидкої допомоги. дівчина 16 років – закритий перелом лівого стегна, забиття м'яких тканин голови та тулуба. Стан стабільний.

– закритий перелом лівого стегна, забиття м'яких тканин голови та тулуба. Стан стабільний. юнак 19 років - закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забиті рани голови, забиті рани шиї, закритий перелом ключиці зліва. Стан стабільний.

Реклама

Деталі ДТП

У Харкові на проспекті Гагаріна сталася жахлива аварія . Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. У ДТП загинула одна людина.

. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною. У ДТП загинула одна людина. Удар був такої сили, що обидва автомобілі буквально розірвало на частини . На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували.

. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги. Пасажирів Infinity госпіталізували. За даними правоохоронців, у загиблого 58-річного водія Chevrolet, а також у 16-річного водія Infiniti ознак алкогольного сп'яніння немає.

Поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Що відомо про водія Infinity?

Ним виявився 16-річний підліток-мажор. Іномарку йому днями подарували батьки. З'ясувалося, що підліток уже кілька разів потрапляв у поле зору правоохоронців.

Інцидент у магазині

2019 року хлопець познайомився з дівчиною. Вони навчалися в різних школах і знали друг одного лише місяць. Через деякий час підліток почав ображати дівчинку. Її мати та брат вирішили з ним розібратися. Про зустріч домовились у магазині. Коли почали з'ясовувати стосунки, підліток дістав пістолет і вистрілив кілька разів у 39-річну жінку та 19-річного хлопця.

На місце викликали поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство із використанням зброї). Правоохоронці не називали прізвища парубка, проте було відомо, що його звуть Микола.

Реклама

Раніше ми писали: