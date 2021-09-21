Медуз стане ще більше? Яким буде Азовське море в наступному році

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Екологи прогнозують, що в наступному році кількість медуз в Азовському морі не зменшиться. Через те, що зараз у морі найбільш сприятливі умови для їх життя, медуз може стати навіть більше.

Про це розповів ректор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій університету "Україна", професор Валерій Лисенко, пише "РІА Мелітополь".

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За його словами, популяція медуз збільшилася через збільшення кількості солі в Азовському морі і гарну кормову базу.

"Благополучних прогнозів я дати не можу. Перша причина – це майже мінімальна кількість видів риб, які їдять фіто- і зоопланктон. Це тюлька, хамса. Ви знаєте, що практично не залишилося. І тому кількість планктону без конкурентів – риб, вживається, природно , медузою. І тому вона швидко зростає, розмножується", – сказав Лисенко.

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Еколог додав, що річка Дон, що впадає в Азовське море, зарегульована дуже давно. Через це в море практично не потрапляє прісна вода.

Вчений також вважає, що величезну кількість медуз можна пояснити скиданням відходів в річки. Органічні речовини – це хороша умова для того, щоб інтенсивно розмножувалися планктонні форми, а це корм для медуз.

Не медузами єдиними

У цьому році Кирилівка страждала не тільки від навали медуз – відпочинок псувала аномальна кількість комарів. За один такий похід до моря ввечері можна було отримати кілька десятків укусів.

Проблема з аномальною кількістю комарів не тільки в Кирилівці. Сильно страждали від нашестя комах і в Бердянську Запорізької області, і в Генічеську Херсонської області.

Нагадаємо, у курортній Кирилівці Запорізької області після кожного, вже навіть невеликого шторму, топить Федотову косу. А прогулянкова вулиця перетворюється в брудне болото.