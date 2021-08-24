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У Кирилівці відпочиваючі влаштували бій медузами, що заполонили Азовське море. Відео

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
24 серпня, 09:38
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В цьому році Кирилівка потерпає від нашестя медуз
Медузи псують відпочинок туристам в Кирилівці. Колаж "Сьогодні"
Медузи псують відпочинок туристам в Кирилівці. Колаж "Сьогодні"

У Кирилівці Запорізької області відпочиваючі влаштували бій медузами, які заполонили Азовське море. Про це повідомляє "РІА Мелітополь".

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На опублікованому ресурсом відео видно, як два хлопця стоять по пояс у воді і кидають один в одного медузами.

Відзначимо, що на більшості баз відпочинку Кирилівки встановлюють сітки від медуз навколо пляжу. Однак під час шторму хвилі викидають сітки на берег.

В цьому році Кирилівка страждає не тільки від навали медуз – відпочинок псує аномальне кількість комах. За один такий похід до моря ввечері можна отримати кілька десятків укусів.

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Проблема з аномальною кількістю комах не тільки в Кирилівці. Сильно страждають від нашестя комах в Бердянську Запорізької області та в Генічеську Херсонської області.

Місцеві підприємці скаржаться, що курортний сезон зривається. А місцева влада запевняє, що труять комах. Однак проблема в погодних умовах: мовляв, дощі змили отруту.

Нагадаємо, в курортній Кирилівці Запорізької області після кожного, вже навіть невеликого шторму, топить Федотову косу. А прогулянкова вулиця перетворюється в брудне болото.

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